Суд Киева разрешил начать заочное расследование в отношении Жириновского

Шевченковский районный суд Киева разрешил украинской Генпрокуратуре начать специальное досудебное расследование в отношении трех депутатов Госдумы России, включая Владимира Жириновского. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что Жириновский в марте – апреле 2018 года организовал группу, которая занималась сбором денежных средств для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По данным ГПУ, еще два депутата Госдумы, имена которых не уточняются, в марте – июне 2014 года также занимались сбором средств для самопровозглашенных республик Донбасса. Кроме того, по версии следствия, группа во главе с Жириновским помогла представителям ДНР получить помещение для представительской деятельности в Москве и передала ДНР по просьбе командира ополчения Михаила Толстых (Гиви) шесть транспортных средств.

В пресс-службе Жириновского связали это с расследованием передачи машины «Тигр» ополчению в Донбассе.

«Предполагаем, вся тема длится с 2016 года, когда Генпрокуратура Украины начала предварительное расследование в связи с тем, что партия передавала машину «Тигр» ополчению на Донбассе и для него собирала средства. Не совсем понимаю, что сейчас изменилось, по этим основаниям в 2016 году от того же Шевченковского суда Киева дано разрешение на начало расследования, в 17-ом это повторилось, сейчас это в третий раз происходит», — сообщили в пресс-службе Жириновского.

В августе 2017 года Генпрокуратура Украины объявила, что подозревает Жириновского в финансировании терроризма. Объявление о подозрении по украинскому законодательству является одним из этапов уголовного производства и принимается на основе доказательств, собранных в ходе досудебного расследования. Фигурант приобретает при этом статус подозреваемого. Лидер ЛДПР назвал обвинение Киева «идиотским». «Никогда никаких денег мы не собирали, но, конечно, мы регулярно отправляем гуманитарную помощь жителям Донбасса», — сказал Жириновский.

В июле 2014 года советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк рассказал о начале уголовного производства в отношении Жириновского и лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Политиков обвинили в «финансировании действий, направленных на изменение государственных границ территории и государственной границы Украины».