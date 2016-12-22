Адвокат Кокорина заявил о попытке футболиста остановить драку с водителем

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин не избивал Виталия Соловчука, водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а пытался остановить драку. Об этом заявил адвокат футболиста Олег Попов в эфире «Первого канала».

«Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался со своей стороны разнять конфликтующие стороны и пытался остановить вот этот весь процесс», — сказал Попов.

Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обвиняют в избиении водителя Ушаковой, а также директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Потасовки произошли в центре Москвы, Соловчук получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица и был госпитализирован.

​ Против Кокорина и Мамаева завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство организованной группой), футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий арестованы. Максимальное наказание по данной статье — семь лет тюрьмы.