Адвокат Кокорина заявил о попытке футболиста остановить драку с водителем
Общество, 03:58
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Адвокат Кокорина заявил о попытке футболиста остановить драку с водителем
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин не избивал Виталия Соловчука, водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а пытался остановить драку. Об этом заявил адвокат футболиста Олег Попов в эфире «Первого канала».
«Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался со своей стороны разнять конфликтующие стороны и пытался остановить вот этот весь процесс», — сказал Попов.
Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обвиняют в избиении водителя Ушаковой, а также директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Потасовки произошли в центре Москвы, Соловчук получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица и был госпитализирован.