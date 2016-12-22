СМИ узнали об отказе Ким Чен Ына передать США список ядерных объектов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался передать госсекретарю США Майку Помпео перечень ядерных объектов КНДР перед подписанием договора о формальном прекращении Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники.

По данным издания, Ким Чен Ын в ответ на просьбу Помпео раскрыть перечень ядерных объектов сказал: «США не поверят мне, даже если бы я предоставил такой список. Может получиться, что сведения будут требовать вновь, тогда возникнет спор».

Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньяну и Вашингтону следует построить доверительные отношениями, прежде чем принимать меры по денуклеаризации Корейского полуострова.

В июне в Сингапуре прошла историческая встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампов, на которой лидеры двух стран подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове.

Перед саммитом власти КНДР уничтожили ядерный полигон Пхунгери, однако СМИ сообщали, что Пхеньян все еще продолжает работы на своих ядерных объектах. В октябре Ким Чен Ын пригласил инспекторов посетить Пхунгери и удостовериться, что полигон полностью ликвидирован.