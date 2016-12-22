На Украине участников операции в Донбассе поздравили видео с ополченцами

В Сумской области ветеранов антитеррористической операции (АТО) в Донбассе поздравили с Днем защитника Украины видеозаписью, на которой запечатлены символика и лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик. Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что инцидент произошел в Конотопе. На торжествах присутствовали около полутысячи ветеранов операции в Донбассе, действующие военнослужащие и полицейские. Концерт был организован местным управлением культуры. Руководитель управления Елена Шинкаренко заявила, что накануне лично проверяла видео, и «этого материала на репетиции не было». Ответственный за видеосопровождение директор дома культуры Сергей Заралей заявил, что причиной инцидента стал технический сбой программы и невнимательность монтажеров.
Полиция Сумской области возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти). Проверку по факту инцидента начала прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ).
Военные действия в Донбассе продолжаются с 2014 года. Изначально Киев называл действия своих вооруженных сил антитеррористической операцией (АТО). В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении АТО и начале Операции объединенных сил (ООС).
В октябре 2014 года Порошенко отменил указ от 1999 о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля и установил новый государственный праздник — День защитника Украины. Он отмечается ежегодно 14 октября.