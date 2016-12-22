Китай закончил строить свою часть моста через Амур

Китай завершил строительство своей части железнодорожного моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область) — Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) через реку Амур. Об этом сообщает «Синьхуа».

Длина основной части моста с 20 пролетами составляет 2215 м. Китайская сторона ответственна за постройку 1886 м из них, которая включает 17 пролетов. Россия строит оставшиеся три пролета. По данным агентства, инвестиции Китая в проект составили 2,642 млрд юаней. Ожидается, что пропускная способность моста составит 21 млн т грузов в год.

В апреле управление СК по Еврейской автономной области начало проверку сообщений о том, что строителям моста в Ленинском районе не платят зарплату. Тогда 128 работников недополучили зарплату за январь и февраль, а также вообще не получили выплаты за март и апрель. После этого администрация района сообщила в правительство ЕАО о фактах невыплаты зарплаты работникам одной из подрядных организаций, строящих переход Нижнеленинское — Тунцзян. Губернатор области попросил прокурора региона провести проверку и принять меры.

Россия и Китай договорились о строительстве моста через Амур в 2013 году, в 2014-м началось строительство.