Строители моста между Россией и Китаем остановили работу из-за долгов

​Строители железнодорожного моста Нижнеленинское — Тунцзян, который проходит через реку Амур и должен соединить Россию и Китай, приостановили работу из-за долгов по зарплате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Еврейской автономной области (ЕАО), на территории которой ведется строительство.

Сами работники рассказали, что с декабря 2017 года зарплату им платят не полностью. «Кроме того, руководством предприятия принято решение о невыдаче путевок на выезд спецтехники, из-за чего за время простоя заработная плата работникам выплачиваться не будет», — говорится в сообщении прокуратуры.

Накануне управление СКР по Еврейской автономной области начало проверку по факту сообщений в СМИ о том, что работникам АО «Мостдорстрой», которые строят трансграничный железнодорожный мост в Ленинском районе области, не платят зарплату. По предварительной информации следователей, 128 работникам частично не выплатили зарплату за январь и февраль текущего года. Работу в марте и апреле им вообще не оплатили. В ходе проверки следователи в том числе изымают необходимую документацию, опрашивают сотрудников предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

О том, что около 100 работников АО «Мостдорстрой» не вышли на работу 11 апреля из-за невыплат зарплаты сообщало издание «Город на Бире».

В тот же день администрация Ленинского муниципального района сообщила в правительство области о фактах невыплаты зарплаты работникам одной из подрядных организаций, строящих мостовой переход Нижнеленинское — Тунцзян. После этого губернатор области Александр Левинтал попросил прокурора области Заурбека Джанхотова провести проверку и принять меры. Также губернатор рекомендовал принять меры по урегулированию ситуации против подрядчика АО «СК «МОСТ», в группу которого входит компания-должник.

О строительстве моста через Амур Нижнеленинское — Тунцзян Россия и КНР договорились в июне 2013 года. Строительство началось в 2014 году. Длина моста — 2,2 км, из которых российская часть — 309 м. Изначально инвестиции в строительство российской части оценивались в 9 млрд руб. (около $153 млн). China Daily указывает, что общая стоимость проекта составляет $379 млн. Вице-премьер Юрий Трутнев в августе 2016 года сказал РБК, что строительство моста блокируют китайские партнеры.