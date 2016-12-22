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Синоптики пообещали рекордную температуру воздуха в Москве
Общество, 11:04
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Синоптики пообещали рекордную температуру воздуха в Москве

Температура воздуха в Москве 14 октября обновит рекорд 50-летней давности, сказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Так тепло, как сегодня, 14 октября, в последний раз было 51 год назад — в 1967 году. Тогда метеорологи зафиксировали в этот день 17,2 градуса тепла», — отметил он. По словам Тишковца, температура 14 октября этого года будет на 6‒7 градусов выше климатической нормы. Днем воздух прогреется до 16‒18 градусов тепла, добавил синоптик.

Синоптики пообещали не суровую зиму
Общество

11 октября Тишковец говорил РБК, что бабье лето в Москве продлится еще минимум неделю. По его словам, в последующие девять суток москвичей ожидает солнечная и комфортная по октябрьским меркам погода. Также синоптики прогнозируют, что предстоящая зима не будет суровой или экстремальной.

Теги: погода в Москве , Тепло , рекорд
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