Синоптики пообещали москвичам еще неделю бабьего лета

В Москве бабье лето продлится еще минимум неделю и может стать самым продолжительным в истории, сказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ближайшие девять суток нас ждет сезон солнечной и комфортной по октябрьским меркам погоды», — отметил он.

Тишковец подчеркнул, что примером такого бабьего лета служит погода 11 октября: за окном наблюдается ясная погода, переменная облачность, температура составляет плюс 11–15 градусов. Осадки, по словам синоптика, в четверг не ожидаются.

По данным Гидрометцентра России, в ближайшие выходные столичный регион благодаря антициклону также обойдется без осадков. Температура будет превышать климатическую норму для середины осени на 4–5 градусов: плюс 12–14 градусов в мегаполисе и плюс 10–15 градусов в Подмосковье.

«Примерно такими же показания термометров будут и в начале следующей недели», — заключили в Гидрометцентре.

