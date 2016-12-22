Легкомоторный самолет упал в Атлантический океан на юге штата Нью-Йорк

Небольшой частный самолет с тремя людьми на борту упал в Атлантический океан около острова Лонг-Айленд на юге штата Нью-Йорк. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на чиновников.

По данным издания, спасатели нашли тело мужчины-пилота. Легкомоторный самолет Piper PA-34 летел из города Данбери, штат Коннектикут, в город Чарлстон, штат Южная Каролина.

Источники рассказали изданию, что незадолго до крушения самолет потерял радиоконтакт с диспетчерами. По данным собеседников, он был зарегистрирован в Оксфордсокй школе летной подготовки, которая располагается в аэропорту Уотербери-Оксфорд в Коннектикуте.

Источники также рассказали, что тела погибших пассажиров, мужчины и женщины, еще находятся в районе обломков на глубине 60 футов (около 18 м). Согласно отчетам Федерального авиационного управления, Piper PA-34 выпустили в 1975 году, отмечает издание.

В конце сентября в американском штате Флорида на краю озера Ханкок потерпел крушение легкомоторный самолет Piper. В результате инцидента пострадали два человека.