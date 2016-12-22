Гражданский самолет разбился рядом с базой ВВС США во Флориде

Двухмоторный самолет Beechcraft BE-60 потерпел крушение в двух милях (3,2 км) от базы «Эглин» Военно-воздушных сил США в штате Флорида, четыре человека погибли сообщает Washington Examiner со ссылкой на заявление военных.

«После первичного расследования власти подтвердили четыре смерти», — заявили в ВВС.Военные рассказали, что самолет вылетел из города Толидо в штате Огайо и потерпел крушение в лесном массиве недалеко от базы. Причины инцидента в ВВС не уточнили.

На место прибыли спасательные службы из двух округов, Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование происшествия.

26 августа в аэропорту города Свайнсборо в американском штате Джорджия разбился легкомоторный самолет, в результате четыре человека погибли, еще один получил серьезные травмы и был госпитализирован.