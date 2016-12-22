В США два человека пострадали при крушении легкомоторного самолета

Два человека пострадали в результате крушения легкомоторного самолета Piper в американском штате Флорида. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, самолет упал на краю озера Ханкок в округе Полк. В нем находились 70-летний Уильям Гонсалес и его внук, 21-летний Джозеф Бернингхаус. Мужчин доставили с легкими травмами в больницу.

Родственники рассказали телеканалу, что во время полета у самолета взорвался двигатель, однако Гонсалесу, как опытному пилоту, удалось его посадить.

В конце августа двухмоторный самолет Beechcraft BE-60 упал недалеко от базы «Эглин» Военно-воздушных сил США во Флориде. В результате погибли четыре человека.

26 августа легкомоторный самолет потерпел крушение в аэропорту города Свайнсборо, штат Джорджия. Погибли четыре человека, одного пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Самолет должен был доставить пассажиров для прыжков с парашютом.