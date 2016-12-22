СМИ рассказали о выборе Трампом нового юрисконсульта Белого дома

Президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность юридического консультанта Белого дома Пэта Чиполлоне. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники и подтверждают источники The Washington Post.

В настоящее время пост юрисконсульта занимает Дон Макган. По словам одного из источников Axios, Чиполлоне уже начал процесс заполнения необходимых документов. По данным издания, он является уважаемым адвокатом и сторонником Трампа.

Как отмечает WP, Чиполлоне занимается коммерческими судебными делами в компании Stein Mitchell Cipollone Beato & Missner. По данным газеты, с июня он начал неофициально консультировать адвокатов президента по делу о вмешательстве России в выборы лидера США в 2016 году. WP добавляет, что Трамп сообщил адвокату о своем решении на прошлой неделе. При этом ожидается, что Чиполлоне займет пост юрисконсульта на следующей неделе.

В конце августа Дональд Трамп сообщил, что его советник по юридическим вопросам Дон Макган покинет совой пост осенью. Президент отметил, что давно работает с Макганом и ценит его работу.

Ранее Трамп дал разрешение Макгану и другим сотрудникам Белого дома сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует вмешательство России в американские выборы и связь штаба Трампа с Москвой. При этом газета The New York Times писала, что Макган рассказал следствию о высказываниях и действиях президента в связи с увольнением Джеймса Коми с поста директора ФБР, а также о якобы предпринятых Трампом попытках поставить своих людей руководить расследованием.