В РКК «Энергия» доставили видеорегистратор с потерпевшего аварию «Союза»

Видеорегистратор и данные телеметрии ракеты-носителя «Союз-ФГ», потерпевшей аварию во время запуска 11 октября, доставили в РКК «Энергия» для изучения. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что результаты анализа передадут комиссии, которая занимается расследованием аварии. «Роскосмос» находится в постоянном контакте с NASA по вопросу отправки американского грузового корабля к МКС в случае возникновения такой необходимости», — подчеркивается в сообщении.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» должна была вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10», который должен был пристыковаться к МКС. Авария ракеты-носителя произошла на 119-й секунде полета, российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг привели в действие систему спасения. Капсула с экипажем приземлилась в Казахстане, никто не пострадал. В «Роскосмосе» среди причин аварии назвали столкновение элементов первой и второй ступени.

По данным источника «РИА Новости», после аварии МКС может быть законсервирована. В «Роскосмосе» опровергли эти данные.