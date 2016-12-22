СМИ узнали о поездке Скрипаля в Швейцарию и контактах со спецслужбами

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль летом 2017 года провел неделю в Швейцарии, где общался с местными спецслужбами. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на выдержки из новой книги журналиста Би-би-си Марка Урбана The Skripal Files.
Скрипаль не рассказал Урбану о том, что именно он говорил швейцарским спецслужбам, однако, по данным газеты, он мог сообщить им о предполагаемой российской кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство в августе 2017 года.
В начале октября 2018 года МИД Великобритании обвинил ГРУ в организации «неизбирательных и безрассудных» кибератак по всему миру. Российских разведчиков обвинили в атаках на WADA, транспортные системы Украины и во взломе почтовой службы Демократической партии США в 2016 году. В ответ посол России в Британии Александр Яковенко отверг обвинения. По его словам, данная антироссийская компания была организована Лондоном «при поддержке США».
Британия обвиняет Россию в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, инцидент произошел в марте в британском городе Солсбери. В Москве отрицают все обвинения.