В Праге около ста пассажиров эвакуировали из самолета из-за задымления

В летевшем из Туниса в Прагу самолете произошло задымление. В результате после посадки пассажиров эвакуировали по специальным надувным трапам, сообщает iROZHLAS.

«Она длилась немногим более десяти минут», — приводит издание слова представителя аэропорта имени Вацлава Гавела Марики Яноушковой.

По данным издания, экипаж объявил о пожаре на борту только после того, как приземлился в аэропорту Праги. Пилот сообщил о возгорании во вспомогательном двигателе.

Она отметила, что пожарные не обнаружили возгорания в самолете. В нем находились около ста пассажиров, но никто из них не пострадал.

В начале августа в аэропорту Хельсинки Вантаа загорелся самолет «Чешских авиалиний», который должен был лететь в Прагу. Инцидент произошел, когда он уже был готов к взлету. В результате никто не пострадал.