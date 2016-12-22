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Нурмагомедов ответил рэперу 50 Cent на предложение о переходе в Bellator
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Нурмагомедов ответил рэперу 50 Cent на предложение о переходе в Bellator
Общество, 15:36
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Нурмагомедов ответил рэперу 50 Cent на предложение о переходе в Bellator

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов в ответ на предложение американского рэпера Кертиса Джексона (50 Cent) о переходе из чемпионата UFC в Bellator заявил: «Просто отправь мне место встречи». Об этом он написал в комментариях к публикации в Instagram рэпера.

«Если ты хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, то я приглашаю тебя в Дагестан. Когда приеду в США, дам тебе знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужчина!» — написал Нурмагомедов.

Ранее музыкант написал в своем Instagram, что готов заплатить Нурмагомедову $2 млн за переход из чемпионата UFC в Bellator. «Я считаю неправильным, что UFC сделала с Хабибом. Они не поступили так же с Макгрегором», — отметил Джексон.

Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC. Фоторепортаж Еще 10 фото
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Нурмагомедов одержал победу в поединке с ирландским бойцом MMA Конором Макгрегором 7 октября и стал чемпионом UFC в легком весе. После боя произошла массовая драка с участием Нурмагомедова, Макгрегора и членов их команд. Полиция задержала трех человек из команды Нурмагомедова, однако позже они были отпущены.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что российский боец сохранит за собой чемпионский пояс, но ему грозит штраф в $250 тыс. и дисквалификация на срок до шести месяцев.

Теги: UFC , Боец , рэпер , ММА
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