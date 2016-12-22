Рэпер 50 Cent пригласил Нурмагомедова сражаться в Bellator за $2 млн

Американский рэпер Кертис Джексон, известный как 50 Cent, пригласил российского бойца Хабиба Нурмагомедова сражаться в спортивной организации США по смешанным единоборствам Bellator MMA. Об этом музыкант написал на своей странице в Twitter.

«Я считаю неправильным, что UFC сделала с Хабибом. Они не поступили так же с Макгрегором. Я заплачу $2 млн наличным, если он [Нурмагомедов] сразится для меня в Bellator сегодня вечером», — написал рэпер.

Нурмагомедов выиграл бой у ирландского борца Конора Макгрегора 7 октября и стал победителем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). После боя произошла потасовка, в которой принимали участие оба соперника. Поведение спортсменов оценит Атлетическая комиссия Невады и, если будет необходимо, введет санкции по отношении к спортсменам.

Ранее комиссия заморозила перевод российскому бойцу гонорара в размере $2 млн. По словам президента UFC Дэйна Уайта, Нурмагомедов остается победителем чемпионата, но ему грозит штраф в размере $250 тыс. или дисквалификация на шесть месяцев.