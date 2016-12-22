Бывший губернатор Башкирии заявил о планах уйти из политики

Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов сказал, что не будет заниматься политической деятельностью. Об этом он сообщил на собрании по представлению врио главы республики Радия Хабирова, передает «Интерфакс».

Он также отказался от участия в общественных движениях. «Я буду заниматься производством, научной, исследовательской деятельностью», — заметил бывший губернатор.

Экс-глава Башкирии подчеркнул, что прежде всего будет помогать новому главе региона и его команде. «Я знаю, насколько тяжела ноша главы республики», — заметил Хамитов. Он добавил, что это большая ответственность и «колоссальная нагрузка». Он призвал руководство республики также оказать помощь новой команде и сделать все возможное, чтобы переходный период в Башкирии прошел быстрее.