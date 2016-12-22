Бывший губернатор Башкирии заявил о планах уйти из политики
Отставки губернаторов, 11:45
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Бывший губернатор Башкирии заявил о планах уйти из политики
Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов сказал, что не будет заниматься политической деятельностью. Об этом он сообщил на собрании по представлению врио главы республики Радия Хабирова, передает «Интерфакс».
Он также отказался от участия в общественных движениях. «Я буду заниматься производством, научной, исследовательской деятельностью», — заметил бывший губернатор.
Экс-глава Башкирии подчеркнул, что прежде всего будет помогать новому главе региона и его команде. «Я знаю, насколько тяжела ноша главы республики», — заметил Хамитов. Он добавил, что это большая ответственность и «колоссальная нагрузка». Он призвал руководство республики также оказать помощь новой команде и сделать все возможное, чтобы переходный период в Башкирии прошел быстрее.
Хамитов подал в отставку в четверг, 11 октября. По его словам, он лично принял решение об уходе. «По моему глубокому убеждению, руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу», — написал бывший губернатор в своем заявлении президенту Владимиру Путину. Также он отметил, что не будет принимать участие в выборах, которые пройдут в 2019 году. Временно исполняющим обязанности главы Башкирии стал Радий Хабиров, который ранее занимал должность главы городского округа Красногорск в Московской области.
Хамитов возглавлял Башкирию с июля 2010 года. В 2014 году он был переизбран на второй срок. Хамитов также входит в высший совет «Единой России». На данный момент ему 64 года.