«Коммерсантъ» сообщил о визите президента Армении в Москву

Президент Армении Армен Саркисян в начале недели посетил Москву, где провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и его заместителем Григорием Карасиным, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских госструктурах.

По словам собеседников газеты, переговоры носили неформальный характер. Стороны обсудили отношения России и Армении, а также ситуацию с возможными выборами армянского парламента и дело генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, который стал фигурантом уголовного дела.

Ранее в Армении депутаты приняли закон, позволяющий заблокировать роспуск парламента. Документ одобрили на фоне того, как выступающий против него премьер-министр страны Никол Пашинян призвал граждан собраться у здания Национального собрания.

Пашинян считает, что данный закон не позволит провести досрочные выборы парламента, «перезагрузка» которого была одним из его главных обещаний. После этого премьер-министр пригрозил уйти в отставку, что также может привести к роспуску Национального собрания, в том случае, если нового главу правительства не смогут избрать с двух попыток.