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Пашинян пригрозил уйти в отставку из-за принятого в парламенте закона
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Пашинян пригрозил уйти в отставку из-за принятого в парламенте закона
Политика, 21:38
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Пашинян пригрозил уйти в отставку из-за принятого в парламенте закона
Принятие парламентом Армении закона, позволяющего заблокировать роспуск парламента, спровоцировало правительственный кризис. Премьер заявил о готовности уйти в отставку, его сторонники начали митинг у здания парламента
Никол Пашинян (в центре) у здания парламента Армении в Ереване (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Вечером 2 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сограждан собраться у здания Национального собрания. «Все к парламенту. Республиканская партия проводит внеочередное заседание», — написал он у себя в Facebook.

Менее чем через час после призыва Пашиняна парламент Армении (всего в нем 105 депутатов) 67 голосами принял закон, который разрешает откладывать заседания Национального собрания, если туда не будет являться премьер-министр. Теперь закон должен подписать президент Армен Саркисян. Если он не подпишет закон, документ все равно через некоторое время получит статус закона, рассказал РБК депутат от Республиканской партии Армении Хосров Арутюнян. Помешать принятию закона может только Конституционный суд, если решит, что тот противоречит Конституции.

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Принятый закон, по мнению Пашиняна, препятствует проведению досрочных выборов. «Перезагрузка» парламента была одним из ключевых обещаний Пашиняна, пришедшего к власти в мае этого года на фоне массовых протестов. Конституция Армении не предусматривает самороспуска Национального собрания, однако оно может быть распущено, если премьер-министр добровольно покинет свой пост и парламент не сможет избрать нового главу правительства в течение двух недель. Согласно принятому 2 октября закону, если Пашинян подаст в отставку, то следующее заседание парламента будет просто откладываться до бесконечности. По словам армянского премьера, этот законопроект может повлечь за собой бесконечный политический кризис. Ранее он говорил, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в декабре этого года.

Закон был принят при поддержке оппозиционной Республиканской партии, депутатов партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Во время майских протестов обе поддержали Пашиняна, а их представители вошли в его правительство. Вечером 2 октября националисты из «Дашнакцутюна» отозвали всех своих министров и губернаторов. Потом Пашинян сообщил об увольнении министров от «Дашнакцутюна» и «Процветающей Армении». «Когда решение об увольнении министров и губернаторов де-юре вступит в силу, я уйду в отставку… Но буду исполнять обязанности премьер-министра», — сказал Пашинян (цитата по «РИА Новости»).

«Гражданский договор» (партия Пашиняна) пришел к тому, что парламентские выборы нужно проводить как можно скорее, сказал РБК депутат от этой партии Ален Симонян. По его словам, принятый оппозиционными депутатами закон «затрудняет планы по проведению досрочных выборов, но не аннулирует проделанную работу». «Созывом экстренного заседания противники премьера пытаются провести контрреволюцию. Но мы не допустим этого», — отметил Симонян.

Для проведения досрочных выборов у Пашиняна сохраняется еще одна опция — проведение конституционной реформы, что, однако, невозможно без согласия двух третей парламента.

Принятием закона Республиканская партия не сможет остановить сторонников Пашиняна, сказал РБК директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. По его мнению, оппозиция будет вынуждена уступить «давлению улицы». Он уверен, что Пашиняну удастся обойти технические препятствия для проведения досрочных выборов.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Армения , Ереван , Никол Пашинян
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