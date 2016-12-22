Хиллари Клинтон лишили доступа к секретным данным

Госдепартамент США отозвал доступ к секретной информации бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, говорится в ответе ведомства на запрос сенатора-республиканца Чака Грассли, который опубликовало издание Politico.

В документе сообщается, что доступ Клинтон был отозван 30 августа по ее просьбе, кроме того, данных полномочий лишились пять ее помощников из Госдепартамента — с 20 сентября они не могут получать секретные данные.

Грассли интересовался доступом Клинтон и ее помощников еще в марте 2017 года. Тогда он просил у Госдепартамента сообщить, сохранилась ли у помощников экс-госсекретаря возможность получать секретную информацию ведомства после их ухода с должностей.

В 2016 году в отношении Клинтон велось расследование из-за того, что во время ее работы госсекретарем она, в нарушение правил, пользовалась своим сервером, который впоследствии был взломан. Об этом стало известно во время предвыборной кампании, в отношении экс-госсекретаря не выдвинули обвинений.