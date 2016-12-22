WSJ узнала о попытке инвестбанкира купить переписку Клинтон у хакеров

Американский инвестиционный банкир Питер Смит собирал деньги для выкупа всей переписки Хиллари Клинтон. Операция велась в условиях полной секретности

Фото: Alex Brandon / AP

Смит, который являлся сторонником Республиканской партии, собрал $150 тыс. для приобретения всей переписки Хиллари Клинтон, которая попала в руки неизвестных хакеров. Треть от этой суммы была из его собственных средств, $100 тыс. предоставили найденные Смитом спонсоры, сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Издание не объясняет, зачем именно Смиту понадобилась переписка госсекретаря, однако всей этой историей уже заинтересовался спецпрокурор Роберт Мюллер, комиссия которого расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в США.

По данным WSJ, Смит, который использовал для своей операции электронный адрес с вымышленным именем и секретный телефонный номер, в итоге связался в октябре 2016 года с неким продавцом, который якобы был готов получить деньги, по легенде предназначенные для финансирования некоего фонда для российских студентов в США. WSJ указывает, что личность собеседника Смита выяснить не удалось. Нет точных данных и о том, существовал ли фонд, о котором говорил продавец.

Получить ответы от самого Смита невозможно, поскольку в мае 2017 года 81-летний инвестор умер. По данным полиции, он покончил с собой в гостиничном номере в штате Миннесота.