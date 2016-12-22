Посол России рассказал о беспокойстве из-за ядерных ракет КНДР

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у Москвы вызывает беспокойство тот факт, что ни одна из ядерных ракет и боеголовок КНДР так и не была уничтожена. Об этом он рассказал в Центре по изучению проблем нераспространения в Калифорнии, передает «РИА Новости».

«Много вопросов о том, как быстро нам удастся добиться денуклиаризации Корейского полуострова. Мы поддерживаем усилия США на этом направлении. Готовы им подставить плечо. Однако вызывает беспокойство то, что до сегодняшнего дня пока ни одной боеголовки, равно как и ракеты, не демонтировано», — заявил Антонов.

В то же время он отметил, что Северная Корея уже «сделала несколько конкретных шагов» по выполнению условий соглашения с США. Антонов подчеркнул, что в этой связи российская сторона считает необходимым рассмотреть действующие против Пхеньяна санкции.

Он добавил, что для «смягчения» ситуации в регионе необходимо работать в рамках российско-китайского плана. «Действия с одной стороны предполагают действия с другой», — заключил он.

В июне президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в Сингапуре, по итогам которых стороны подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. В октябре глава Северной Кореи пригласил инспекторов подтвердить ликвидацию ядерного полигона Пхугери.