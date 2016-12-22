ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,28 65,65 EUR Нал. 77,74 75,99 USD Бирж. 66,12 -0,15 EUR Бирж. 76,42 -0,39 USD ЦБ. 65,98 -0,80 EUR ЦБ. 76,50 -0,58 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6322,90 +25,10 IMOEX 2403,02 +1,54% RTSI 1141,35 +1,54% Brent 80,22 -0,80% DJIA 25328,57 +1,11% Nasdaq 7497,28 +2,29%
Посол России рассказал о беспокойстве из-за ядерных ракет КНДР
Лента новостей
CNBC узнал о проблеме России при разработке гиперзвукового оружия 12 окт, 23:27, Политика Клубный дом: кто покупает люкс, комфорт и приватность 12 окт, 23:13, РБК и Элитная недвижимость Турция заявила о независимости своего суда после освобождения пастора 12 окт, 22:59, Политика В Нигерии 19 человек погибли из-за пожара на нефтепроводе 12 окт, 22:58, Общество Путин обсудил с Совбезом получение украинской церковью автокефалии 12 окт, 22:27, Политика Саратовский депутат потребовал от властей меню для выживания на ₽3,5 тыс. 12 окт, 22:19, Политика Игра для любителей путешествий: друг на все города 12 окт, 22:02, РБК и Билайн В Абхазии попросили узаконить использование рубля в стране 12 окт, 21:48, Экономика Лига наций по футболу. Хорватия — Англия. Онлайн 12 окт, 21:45, Спорт Штат Вашингтон отказался от смертной казни 12 окт, 21:40, Общество Семи российским биатлонистам разрешили выступать за Украину и Белоруссию 12 окт, 21:25, Общество Белый дом насчитал 289 «побед» за два года работы администрации Трампа 12 окт, 21:14, Политика Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 12 окт, 21:00, РБК и Schneider Electric ​Как прошла 20-я выставка PIR Expo в сфере HoReCa​ 12 окт, 20:55, Пресс-релизы В «Роскосмосе» рассказали о запасах продуктов и кислорода на МКС 12 окт, 20:55, Технологии и медиа Лукашенко угостил Путина блинами и драниками 12 окт, 20:45, Политика L’Equipe узнал о ставке руководителя «Црвены Звезды» на поражение от ПСЖ 12 окт, 20:35, Спорт Нацполиция Украины усилила охрану храмов после снятия анафемы с главы УПЦ 12 окт, 20:27, Общество Facebook рассказал о кибератаке на 30 млн аккаунтов соцсети 12 окт, 20:23, Общество Нефть Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с сентября 12 окт, 20:19, Экономика Лавров заявил о поддержке США раскольников на Украине 12 окт, 19:49, Политика Умерла народная артистка СССР Маргарита Юрьева 12 окт, 19:45, Общество Посол в Британии отверг обвинения в адрес России в кибератаках 12 окт, 19:41, Политика Новый курский губернатор сохранит «очень странные» льготы предшественнику 12 окт, 19:34, Политика Новый глава Курской области — РБК: «Я из команды Матвиенко и Козака» 12 окт, 19:33, Политика Fitch увидело в отсрочке надбавок по «Базель III» влияние госбанков на ЦБ 12 окт, 19:30, Финансы Посол рассказал об отказе Лондона выдавать визы российским дипломатам 12 окт, 19:18, Политика ЦБ отказался от старых ориентиров по международным резервам 12 окт, 19:09, Экономика
Посол России рассказал о беспокойстве из-за ядерных ракет КНДР
Политика, 12 окт, 23:31
0
Посол России рассказал о беспокойстве из-за ядерных ракет КНДР

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у Москвы вызывает беспокойство тот факт, что ни одна из ядерных ракет и боеголовок КНДР так и не была уничтожена. Об этом он рассказал в Центре по изучению проблем нераспространения в Калифорнии, передает «РИА Новости».

«Много вопросов о том, как быстро нам удастся добиться денуклиаризации Корейского полуострова. Мы поддерживаем усилия США на этом направлении. Готовы им подставить плечо. Однако вызывает беспокойство то, что до сегодняшнего дня пока ни одной боеголовки, равно как и ракеты, не демонтировано», — заявил Антонов.

В то же время он отметил, что Северная Корея уже «сделала несколько конкретных шагов» по выполнению условий соглашения с США. Антонов подчеркнул, что в этой связи российская сторона считает необходимым рассмотреть действующие против Пхеньяна санкции.

Трамп заявил о желании США получить помощь Китая в ситуации с КНДР
Политика

Он добавил, что для «смягчения» ситуации в регионе необходимо работать в рамках российско-китайского плана. «Действия с одной стороны предполагают действия с другой», — заключил он.

В июне президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в Сингапуре, по итогам которых стороны подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. В октябре глава Северной Кореи пригласил инспекторов подтвердить ликвидацию ядерного полигона Пхугери.

Теги: Анатолий Антонов , КНДР
Главное
Новый курский губернатор сохранит «очень странные» льготы предшественнику Политика
Материалы по теме
Yonhap сообщил об остановке в августе демонтажа ракетного полигона КНДР Политика
Военные КНДР и Южной Кореи начали разминирование демилитаризованной зоны Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter