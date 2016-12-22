Минск получил от Москвы недоплаченные за «перетаможку» нефти $263 млн

Минск получил от Москвы $263 млн за «перетаможку» нефти, которые были недоплачены с июля. Об этом заявил вице-премьер правительства Белоруссии Игорь Ляшенко, передает «Интерфакс».

По его словам, деньги поступили накануне, 11 октября. Ляшенко пояснил, что это средства, недоплаченные Россией по схеме «перетаможки» 6 млн т нефти.

Согласно схеме, согласованной Минском и Москвой в апреле 2017 года, Белоруссия закупает у России 18 млн т нефти, еще 8 млн т «перетаможиваются» — экспортные пошлины с этого объема перечисляются в белорусский бюджет.

10 октября министр энергетики России Александр Новак и вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь—декабрь 2018 года и 2019 год. Кроме того, они подписали протокол, которым вносятся изменения в соглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

В конце сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нефтегазовый вопрос стал главной темой его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Глава Белоруссии указал, что, в частности, вопрос был связан с возвратом средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет. Позднее Лукашенко заявил, что он и Путин в ходе дополнительных телефонных переговоров смогли окончательно решить вопрос по поставкам нефти и газа.