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Медведев обвинил «отдельные государства» в политическом шантаже
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Медведев обвинил «отдельные государства» в политическом шантаже
Политика, 13:11
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Медведев обвинил «отдельные государства» в политическом шантаже

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обвинил «отдельные государства» в недобросовестной конкуренции и политическом шантаже. Об этом он сказал на Совете глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает «Интерфакс».

«Серьезным испытаниям подверглась система стратегической стабильности. Чтобы держать доминирующие позиции, отдельные государства используют приемы недобросовестной конкуренции, вводятся протекционистские меры, незаконные односторонние санкции, иногда дело доходит до политического шантажа», — приводит агентство его слова.

По его словам, в основном, данные меры направлены против России, Китая и Ирана. Он уточнил, что экономические риски «усугубляются нарастанием угроз в сфере безопасности»: терроризмом, организованной преступностью и наркоторговлей.

Ранее в октябре Медведев утверждал, что санкции, которые вводятся против России, имеют черты «экономической войны» и вынуждают Москву вести взвешенную политику в тех сферах, от которых зависят бюджет, банковская система и финансовый рынок.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что санкции вредны. «Это вредит тем, кто это делает, мы это давно установили с вами, поэтому мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать незаконные санкции, которые вводятся в обход Организации Объединенных Наций», — заметил глава государства.

По его словам, проводящаяся США политика санкций подрывает доверие к доллару как к мировой резервной валюте.

Теги: Дмитрий Медведев , Санкции , шантаж
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