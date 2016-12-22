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Медведев пообещал не игнорировать глобальный рынок
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Медведев пообещал не игнорировать глобальный рынок
Экономика, 03:02
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Медведев пообещал не игнорировать глобальный рынок

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет создавать «барьеры для международных экономических отношений», игнорировать и закрываться от глобального рынка. Об этом глава кабмина написал в статье для журнала «Вопросы экономики». Текст статьи опубликован на сайте издания.

По словам российского премьера, одним из главных приоритетов является расширение участия России в мировой торговли и во международных экономических союзах и соглашений, а также «формирование собственных цепочек добавленной стоимости». Медведев пояснил, что всегда, когда Россия активно говорит о себе на международной арене в экономическом и политическом отношении, против нее предпринимаются «жесткие (если не сказать грубые)» попытки противодействия. По его словам, этот факт нельзя игнорировать.

Глава российского правительства заметил, что попытки противодействия России «никогда не были успешными». «Но мы не можем не замечать такого рода тенденции и будем активно отстаивать достойное место России в мировой экономике и политике», — сказал Медведев.

Также в статье премьер-министр отметил, что санкции, которые вводятся против России, получают черты «экономической войны». Они вынуждают Москву вести взвешенную политику в тех сферах, от которых зависит бюджет, банковская система и финансовый рынок. Медведев отметил, что в таких условиях нужно вести «сбалансированную, не подверженную конъюнктурным соображениям политику на долговом рынке». Он пояснил, что необходимо соизмерять текущие потребности и поддержание долгосрочной устойчивости.

Медведев заявил, что рост ВВП с помощью ускорения инфляции и «наращивание пирамида долгов» недопустим для России. Он отметил, что любое ответственное правительство ставит перед собой задачу обеспечить макроэкономическую стабильность. Премьер-министр добавил, что нужно, в том числе, поддерживать инфляцию на уровне не более 4%. Медведев пояснил, что рост, который будет достигнут с помощью повышения инфляции и ростов долгов будет «неустойчивым» и поставит под угрозу существующий уровень жизни.

Теги: Дмитрий Медведев , Экономика , премьер-министр
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