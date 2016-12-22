СК возбудил дело после инцидента с самолетом в Якутске
Общество, 09:08
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СК возбудил дело после инцидента с самолетом в Якутске
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента с самолетом авиакомпании «Якутия», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter ведомства.
Дело расследуется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). В настоящее время проводятся допросы участников и свидетелей случившегося, назначены экспертизы.
Ранее указывалось, что в результате инцидента с самолетом, у которого, по данным Росавиации, подломились основные опоры шасси, лайнер лег на брюхо, и пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам.На борту самолета, который прилетел из Улан-Удэ, находились 91 пассажир и пять членов экипажа. За медицинской помощью обратились четыре человека.