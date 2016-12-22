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Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2017 год
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Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2017 год
Политика, 07:36
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Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2017 год

Бюджет за 2017 год был исполнен с дефицитом в размере 1,332 трлн руб. (1,4% ВВП), следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона. Документ опубликован на портале правовой информации.

Доходы за 2017 год составили 15,089 трлн руб. (из них 5,972 трлн руб. пришлись на углеводороды), остальные источники — 9,117 трлн руб.

Расходы федерального бюджета достигли 16,4 трлн руб. Из этой суммы неизрасходованными оказались 591,1 млрд руб., остатки которых переносятся на 2018 год для ассигнований на те же цели.

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Путин подписал закон о внесении поправок в федеральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов в начале июля 2017 года. Закрытая часть финансового документа увеличилась на 1,7 млрд руб. В документе была предусмотрена цена на нефть в пределах $45,6 за баррель. 3 октября 2018 года она поднялась выше $86 за баррель. 

Согласно поправкам в закон о бюджете на 2018 год, одобренным Советом Федерации в июне, доходы должны увеличиться на 1,8 трлн руб. — до 17 трлн руб., а расходы — на 61,9 млрд руб. — до 16,6 трлн руб.
 

Теги: Бюджет , Владимир Путин
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