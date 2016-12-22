Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет на 2018 год

Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет на 2018 год, сообщает «РИА Новости».
Согласно документу, доходы в 2018 году превысят расходы на 0,5% ВВП. Предусматривается увеличение доходов на 1,8 трлн руб. — до 17 трлн руб. В то же время увеличатся расходы на 61,9 млрд руб. — до 16,6 трлн руб. Запланированный ранее уровень годовой инфляции снижается с 4 до 2,8%, а уровень ВВП увеличится с 97,5 трлн руб. до 98,2 трлн руб.
Кроме того, согласно поправкам, в текущем году предусматривается перераспределить около 162,8 млрд руб. на приоритетные направления, в общей сложности новое распределение прописано для расходов на 224,7 млрд руб.
Согласно документу, верхний предел внутреннего госдолга снижается с 10,5 млрд руб. до 10,28 млрд руб., внешнего — с $71,6 млрд (€59,7 млрд) до $61,9 млрд (€49,5 млрд).
21 июня депутаты Госдумы проголосовали за принятие в третьем чтении законопроекта о внесении поправок в закон о федеральном бюджете на текущий год.