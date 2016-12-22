Следствие обосновало необходимость заключить под стражу Кокорина

В Тверском районном суде, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения футболистам Александу Кокорину и Павлу Мамаеву, следствие попросило арестовать Кокорина, потому что из-за финансового положения он может скрыться и повлиять на свидетелей и потерпевших. Об этом сообщает корреспондент РБК. Следствие уточнило, что вне изоляции Кокорин может представлять опасность для общества.



Следователь ГСУ ГУ МВД по Москве Виктория Костюкова поддержала ходатайство. Также с ней согласился прокурор. По его словам, Кокорин пренебрегал нормами поведения. Он также отметил, что на свободе остаются его соучастники, которые на данный момент не установлены.

Всего футболист проходит по трем делам. Однако, обвинения пока ему предъявлены не были. Следствие полагает, что он совершил несколько преступлений, среди которых есть тяжкое, которое совершено «с особым цинизмом и жестокостью по отношению к потерпевшим».

В четверг, 11 октября, Мамаев и Кокорин были доставлены в зал Тверского суда. Их дела будут рассматриваться двое судей в разных залах. Против футболистов были возбуждены уголовные дела по ст. 216 (побои) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство организованной группой). Оба футболиста были задержаны в среду, 10 октября, после того, как 9 октября устроили драку с чиновником Минпромторга в центре столицы. Кроме того, незадолго до этого конфликта с участием футболистов несколько мужчин напали на водителя ведущей «Первого канала».​ В обоих инцидентах участвовали Мамаев и Кокорин. Позже сотрудники правоохранительный органов установили личности тех, кто был в момент драки вместе с футболистами. Одним из них оказался младший брат Кокорина Кирилл. Он также был задержан.