В Хакасии попросили Верховный суд республики снять с выборов коммуниста

Избирательная комиссия Хакасии подала заявление в Верховный суд республики об отмене регистрации на выборах в губернаторы кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Александр Чуманин, передает ТАСС.



Заявление было подано после того, как 11 октября избирком республики рассмотрел представление прокуратуры, которая установила, что Коновалов был зарегистрирован с нарушением избирательного законодательства. Ведомство полагает, что, когда выдвигалась кандидатура Коновалова было неправильно указано выдвинувшее его избирательное объединение. Вместо «Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации» в документах была сделана запись «Коммунистическая партия Российской Федерации — Хакасское региональное отделение КПРФ». Кроме того, под документами не было подписи руководителя регионального отделения партии.

Представитель избирательного штаба Коновалова Артем Прокофьев назвал претензии «смехотворными». «Якобы слова местами не так стоят, и якобы неуполномоченным лицом подписаны документы», — сказал он. Штаб кандидата от КПРФ подал в Верховный суд Хакасии заявление об отмене постановления избиркома о снятии кандидатуры Коновалова на выборах.



Второй тур выборов в Хакасии должен состояться 21 октября. В ходе первого тура, который состоялся 9 октября, Коновалов собрал наибольшее число голосов. За него проголосовали 44,81% избирателей. На втором месте был действующий глава региона Виктор Зимин от «Единой России». Он получил 32,42% голосов. Соперником Коновалова во втором туре стал кандидат от Партии роста Александр Мяхар.