В ОПЕК предсказали отставание России по добыче нефти от США в 2018 году

Согласно прогнозам Организации стран — экспортеров нефти, США обгонят Россию по добыче нефти уже в 2018 году. Отставание будет сохраняться до 2040 года, а затем Штаты сократят свою добычу до уровня России

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Объем добычи нефти в Соединенных Штатах превысит добычу нефти в одном из нынешних лидеров по этому показателю в мире — России — в 2018 году, свидетельствуют новые данные ежегодного прогноза Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) World Oil Outlook 2040 (есть в распоряжении РБК).

Согласно ему, в 2018 году добыча нефти в России, как и в прошлом году, составит 10,3 млн баррелей в сутки, при том как в США добудут уже 10,5 млн баррелей в сутки (за год до этого в Штатах, по данным ОПЕК, добыли 9,4 млн баррелей в сутки).

Впоследствии Россия, как ожидают в Организации стран — экспортеров нефти, вплоть до 2040 года будет добывать не более 10,4 млн баррелей нефти в сутки (такой объем добычи нефти в России ОПЕК прогнозирует на 2020-2025 годы). Затем, согласно прогнозу ОПЕК, Россия и вовсе сократит добычу сначала до 10,2 млн баррелей в сутки (2035 год), а после — до 10,1 млн баррелей в сутки.

Таким образом, по сравнению данных по добыче нефти за 2017 год с данными за 2040 год Россия, как подсчитали эксперты, сократит добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки. Это, как замечает CNBC News, связано с тем, что российские инвестиции в это время, скорее всего, будут направлены на предотвращение дальнейшего снижения объема добычи нефти, а санкции против России помешают ее промышленности инвестировать в сланцевое, глубоководное и арктическое бурение.

В США тем временем, как полагают в ОПЕК, добыча нефти до 2025 года будет увеличиваться. Так, в 2019 году Штаты, согласно World Oil Outlook 2040, будут добывать 11,5 млн баррелей в сутки, в 2020-м — 12,2 млн баррелей в сутки, а в 2025 году — уже 13,4 млн баррелей в сутки. Впоследствии добыча, по прогнозам Организации стран — экспортеров нефти, в США будет снижаться — сначала до 12,8 млн баррелей в сутки в 2030 году, а после — до 11,4 млн баррелей в сутки в 2035 году. В 2040 году США, по мнению экспертов ОПЕК, выйдут на уровень добычи нефти в России и станут добывать 10,1 млн баррелей в сутки. Таким образом, по сравнению с 2017 годом, в 2040 году Соединенные Штаты увеличат добычу нефти на 700 тыс. баррелей в сутки.​

«Ожидается, что с 2023 по 2040 год поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, сократятся на 6,7 млн баррелей в сутки», — говорится также в прогнозе ОПЕК. Почти половина из этого числа придется на снижение добычи нефти в Штатах, полагают специалисты.

Ранее президент США Дональд Трамп дважды обратился к странам ОПЕК с требованием «снизить цены на нефть прямо сейчас», чтобы «охладить» рынок. Однако лидер Организации стран — экспортеров нефти Саудовская Аравия и ее крупнейший союзник по добыче нефти за пределами группы — Россия — исключили немедленное дополнительное увеличение объема добычи нефти.

Сейчас делать это, как считают в ОПЕК+ (странах, входящих в ​Организацию экспортеров нефти, и ряде государств, принявших участие в соглашении об ограничении добычи нефти), нет необходимости.