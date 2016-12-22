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Экипаж «Союза МС-10» достали из аварийной капсулы
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Экипаж «Союза МС-10» достали из аварийной капсулы
Общество, 14:30
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Экипаж «Союза МС-10» достали из аварийной капсулы

Экипаж корабля «Союз МС-10» в составе космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга достали из капсулы, перевернув ее с помощью техники ПЭМ-1, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).

По данным ЦВО, состояние космонавтов оценивается как удовлетворительное. Согласно сообщению NASA, Овчинин и Хейг будут доставлены в Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в подмосковном Звездном городке. Источник ТАСС на Байконуре сообщил, что состояние космонавтов «не вполне хорошее».

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Запуск ракеты носителя «Союз-МС» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовал с Байконура в 11:40 мск 11 октября. Он должен был доставить Овчинина и Хейга на МКС. Однако через девять минут после запуска стало известно об аварии. По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости», причиной случившегося стало аварийное отключение двигателя второй ступени из-за плохого крепления. Экипаж корабля смог аварийно приземлиться, испытав нагрузки в 6g.

Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж Еще 3 фото
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Глава Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов заявлял, что экипаж перенес нагрузки штатно, состояние космонавтов стабильное.

Теги: Космос , Здоровье , «Союз МС»
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