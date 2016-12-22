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В Совфеде назвали Совет Европы ушедшей в тень истории организацией
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В Совфеде назвали Совет Европы ушедшей в тень истории организацией
Политика, 12:45
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В Совфеде назвали Совет Европы ушедшей в тень истории организацией

Совет Европы в свете последних международных событий скатился на периферию политической жизни. Таким образом заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал РБК угрозу исключения России из уставных органов организации.

По словам Климова, раньше Совет Европы играл значимую роль на мировой арене, однако «после международных изменений, таких как становление Европейского союза в его нынешнем виде, укрепление роли европейского парламента, более активной роль Парламентской ассамблеи ОБСЕ», он утратил свое влияние.

Представитель Совета Федерации отметил, что Россия — одна из немногих стран в Европе, где еще вспоминают об организации.

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Климов заключил, что данная площадка очень дискуссионна, в связи с чем России следует сосредоточиться на более эффективной работе в тех организациях, где «соблюдаются права человека и уважают мнение суверенных стран и их делегаций».

​Накануне, 10 октября, генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд пригрозил исключить Россию из уставных органов организации, если она в следующем году не внесет платежи в бюджет. Более того, он предположил, что Россия может вообще покинуть организацию.

Летом 2017 года Москва объявила, что приостанавливает выплаты взносов. Это решение было принято в связи с тем, что в 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили права голоса и права участвовать в заседании уставных органов. Кремль заявил, что возобновит выплаты в бюджет после восстановления всех полномочий делегации.

Теги: Совет Федерации , Совет Европы , заявление , организация
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