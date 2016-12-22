Совет Европы назвал Россию лидером по числу невыполненных решений ЕСПЧ

В преддверии ежеквартального заседания комитета министров Совета Европы, на котором планируется обсудить вопросы контроля за исполнением постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы опубликовал данные о том, кто из входящих в него стран не исполнил наибольшее число решений ЕСПЧ.

Лидером «антирейтинга» стала Россия. По данным Совета Европы, из 2380 постановлений, вынесенных ЕСПЧ по делам против России, было полностью выполнено и закрыто только 608, что составляет только 25% от общего числа.

Впрочем, у некоторых других стран доля полностью исполненных и закрытых постановлений оказалась еще меньше. Так, например, Украина выполнила менее 20% постановлений ЕСПЧ по делам против нее, а Азербайджан — всего 1,5%. Однако общее число дел в отношении этих стран намного меньше — 1394 и 203 соответственно.​