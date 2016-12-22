Россиян предупредили о вспышке гепатита А в США

В американских штатах Кентукки и Западная Вирджиния зафиксирован рост заболеваемости вирусным гепатитом А среди лиц без постоянного места жительства и лиц, употребляющих наркотики. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные федерального Центра по контролю и предупреждению заболеваний (CDC).
По данным CDC, в данных штатах каждую неделю регистрируются 50 новых случаев заболевания. Так, к концу сентября, в Кентукки был 1851 зарегистрированный случай, в Западной Вирджинии — 1395.
В настоящее время действия CDC и местных управлений здравоохранения направлены на минимизацию вспышки гепатита А.
Российское ведомство отметило необходимость учитывать данную информацию при планировании поездок в ту местность и напомнило о важности вакцинации против вирусного гепатита.
Крупнейшая за 20 лет вспышка гепатита А в США была зафиксирована в сентябре 2017 года в Калифорнии и Колорадо.
Гепатит A — это острое заболевание печени, которое вызывает одноименный вирус, чей инкубационный период составляет от двух недель до полутора месяцев. Борьба с заболеванием осуществляется с помощью вакцинации.