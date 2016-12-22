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В Индонезии три человека погибли в результате землетрясения
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В Индонезии три человека погибли в результате землетрясения
Общество, 06:21
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В Индонезии три человека погибли в результате землетрясения

Три человека стали жертвами землетрясения магнитудой 6,4 рядом с островом Ява в Индонезии, сообщает The Jakarta Post со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB).

Подземные толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы в 55 км к северо-востоку от провинции Восточная Ява на глубине 12 км. Угрозу цунами не объявляли. В результате погибли трое, в том числе семилетний мальчик, 55-летняя женщина и пока не опознанный мужчина. Все они во время землетрясения находились в деревне Прамбанан.

Последствия землетрясения и цунами в Индонезии. Фоторепортаж Еще 10 фото
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По словам официального представителя BNPB во время стихийного бедствия погибшие спали и погибли после того, как обрушилось здание, в котором они находились.

В конце сентября землетрясение магнитудой 7,5 и последовавшее за ним цунами на острове Сулавеси привели к гибели более 2 тыс. человек.

Теги: Индонезия , землетрясение
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