В Индонезии три человека погибли в результате землетрясения

Три человека стали жертвами землетрясения магнитудой 6,4 рядом с островом Ява в Индонезии, сообщает The Jakarta Post со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB).
Подземные толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы в 55 км к северо-востоку от провинции Восточная Ява на глубине 12 км. Угрозу цунами не объявляли. В результате погибли трое, в том числе семилетний мальчик, 55-летняя женщина и пока не опознанный мужчина. Все они во время землетрясения находились в деревне Прамбанан.
По словам официального представителя BNPB во время стихийного бедствия погибшие спали и погибли после того, как обрушилось здание, в котором они находились.
В конце сентября землетрясение магнитудой 7,5 и последовавшее за ним цунами на острове Сулавеси привели к гибели более 2 тыс. человек.