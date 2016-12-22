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Организаторы «Лидеров России» назвали победителей конкурса
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Организаторы «Лидеров России» назвали победителей конкурса
Общество, 11 фев, 12:48
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Организаторы «Лидеров России» назвали победителей конкурса

В конкурсе управленцев «Лидеры России» подведены итоги и составлен перечень победителей, сообщили РБК организаторы конкурса. В список победителей конкурса вошли чиновники, предприниматели и ряд представителей госкорпораций.

Всего в перечне оказалось 103 фамилии. Больше всего в списке представителей различных структурных подразделений «Газпрома» — семь фамилий. Кроме того, в число победителей конкурса вошли пять представителей Сбербанка и три — РЖД. Вошли в число победителей и действующие чиновники. Так, в списке есть вице-губернатор Самарской области Александр Кобенко, зампред правительства Удмуртии Михаил Хомич, и заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

В ходе церемонии подведения итогов конкурса перед участниками выступил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он напомнил, что задача по проведению подобного отбора перспективных управленцев была поставлена лично Владимиром Путиным. «Вы знаете, что задача, которую поставил президент нашей страны, заключается в том, чтобы составить систему механизмов, которые позволяли бы как можно раньше выявлять таланты людей. Вопрос в том, чтобы помочь как можно раньше найти этот талант и все ресурсы государства и общества направить на то, чтобы этот талант был реализован», — заявил он. Кириенко подтвердил, что конкурс будет проводиться на ежегодной основе и будет направлен на создание «открытой, прозрачной и честной» системы кадровых лифтов.

Конкурс управленцев «Лидеры России» был организован Администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Старт конкурса был объявлен первым замглавой кремлевской администрации Сергеем Кириенко 11 октября. Всего на конкурс было подано 199 тыс. заявок, при этом 54% подавших оказались моложе 35 лет.

Вайно, Шойгу и Греф подготовят кандидатов в управленцы
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Финал конкурса проходил с 7 по 10 февраля в медиацентре «Сириус» в Сочи. В число финалистов вошли 300 человек. Для победителей в течение года будут проходить консультации от топ-менеджеров госкорпораций и чиновников высокого уровня. В частности, победители смогут получить советы от главы администрации президента Антона Вайно, главы РЖД Олега Белозерова, первого вице-премьера Игоря Шувалова, глав Минобороны и МИДа Сергея Шойгу и Сергея Лаврова и ряда других. Кроме того, все финалисты получат гранты на обучение в размере 1 млн руб.

Теги: Администрация президента России , Лидеры России
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