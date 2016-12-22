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В Белоруссии задержали объявленного в международный розыск россиянина
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В Белоруссии задержали объявленного в международный розыск россиянина
Общество, 22:34
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В Белоруссии задержали объявленного в международный розыск россиянина

В Белоруссии в международном аэропорту Минска был задержан гражданин России по подозрению в терроризме. Об этом сообщил представитель белорусской прокуратуры Дмитрий Брылев, передает агентство БЕЛТА.

По его словам, мужчина был задержан еще 4 октября. Он был объявлен в розыск Австрией по линии Интерпола. На данный момент подозреваемый содержится под стражей в СИЗО для последующей выдачи.

О том, что в Белоруссии был задержан иностранный гражданин, объявленный в розыск по линии Интерпола, сообщал во вторник, 9 октября, государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась. Он отметил, что задержанный подозревается в терроризме, а также в убийстве. Какое гражданство было у человека, Зась не уточнял.

Брылев отметил, что ордер на арест россиянина был выдан судом австрийского города Грац в апреле 2016 года. Белорусские правоохранители информировали австрийскую сторону о задержании россиянина 9 октября через каналы Интерпола. Теперь в течение 40 дней после задержания в Генеральную прокуратуру Белоруссии должны поступить материалы для экстрадиции подозреваемого. «Им будет дана правовая оценка», — сказал Брылев.

Теги: Интерпол , Минск , россиянин
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