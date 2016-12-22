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Лукашенко назвал смешной возможность вступления Белоруссии в Россию
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Лукашенко назвал смешной возможность вступления Белоруссии в Россию
Политика, 17:36
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Лукашенко назвал смешной возможность вступления Белоруссии в Россию
Белорусский лидер назвал свою страну суверенным и независимым государством, чего, по его словам, всегда хотела современная Россия. Он заверил, что никогда не получал от Москвы никаких предложений о присоединении к России
Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским послом Михаилом Бабичем заявил, что его страна стала суверенным и независимым государством благодаря устремлениям своего народа. Возможность ее вхождения в состав России в XXI веке выглядит смешно, заявил он, сообщает местное агентство БЕЛТА.

​По словам лидера республики, независимой Белоруссии всегда хотело российское руководство. «В XXI веке говорить, как они пишут там, об инкорпорации, включении Белоруссии в состав России, — просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал, и прошлого, первого президента России», — подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил о референдуме 1995 года, в рамках которого перед гражданами Белоруссии поставили вопрос, стоит ли Минску повернуться лицом к Западу или ему следует остаться в союзнических отношениях с Москвой.

«И за союз Беларуси и России проголосовало не просто большинство, а подавляющее большинство нашего населения», — заявил он, подчеркнув, что сейчас белорусский народ видит в России близкого союзника.

Говоря о современных отношениях двух стран, Лукашенко выразил надежду, что во время работы Бабича в качестве посла Минск и Москва выстроят крепкие отношения. «Я бы очень хотел, чтобы период Михаила Викторовича (Бабича) назло всем злопыхателям, которые высказывали свою позицию, мы сделали таким, которым бы гордились и мои, и ваши дети», — резюмировал белорусский лидер.

В конце августа президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла в Белоруссии. Им стал полномочный представитель главы государства в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Ему присвоили статус спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснял дополнительные полномочия Бабича тем, что он является «особым послом в особой <...> стране». Источник РБК в МИДе уточнял, что статус спецпредставителя и посла одновременно даст Бабичу больше рычагов влияния.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Александр Лукашенко , Белоруссия , Минск
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