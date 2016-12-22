Лукашенко назвал смешной возможность вступления Белоруссии в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским послом Михаилом Бабичем заявил, что его страна стала суверенным и независимым государством благодаря устремлениям своего народа. Возможность ее вхождения в состав России в XXI веке выглядит смешно, заявил он, сообщает местное агентство БЕЛТА.
По словам лидера республики, независимой Белоруссии всегда хотело российское руководство. «В XXI веке говорить, как они пишут там, об инкорпорации, включении Белоруссии в состав России, — просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал, и прошлого, первого президента России», — подчеркнул Лукашенко.
Он напомнил о референдуме 1995 года, в рамках которого перед гражданами Белоруссии поставили вопрос, стоит ли Минску повернуться лицом к Западу или ему следует остаться в союзнических отношениях с Москвой.
«И за союз Беларуси и России проголосовало не просто большинство, а подавляющее большинство нашего населения», — заявил он, подчеркнув, что сейчас белорусский народ видит в России близкого союзника.
Говоря о современных отношениях двух стран, Лукашенко выразил надежду, что во время работы Бабича в качестве посла Минск и Москва выстроят крепкие отношения. «Я бы очень хотел, чтобы период Михаила Викторовича (Бабича) назло всем злопыхателям, которые высказывали свою позицию, мы сделали таким, которым бы гордились и мои, и ваши дети», — резюмировал белорусский лидер.
В конце августа президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла в Белоруссии. Им стал полномочный представитель главы государства в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Ему присвоили статус спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснял дополнительные полномочия Бабича тем, что он является «особым послом в особой <...> стране». Источник РБК в МИДе уточнял, что статус спецпредставителя и посла одновременно даст Бабичу больше рычагов влияния.