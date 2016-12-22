Дело об убийстве следователя передали в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве в Подмосковье следователя Евгении Шишкиной в центральный аппарат СК. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, для расследования преступления создан штаб, куда вошли сотрудники МВД и ФСБ. Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Подполковник Евгения Шишкина была убита 10 октября в поселке Архангельское Красногорского района. Как полагает следствие, она утром вышла из подъезда жилого дома, после чего ее застрелили. Она умерла от ранения в шею.

В СК отметили, что рассматриваются разные версии убийства. В ведомстве допустили, что убийство могло быть совершено, чтобы помешать профессиональной деятельности следователя. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).