Минюст Франции сообщил о согласии Google замаскировать на картах тюрьмы

Компания Google, отвечая на запрос Министерства юстиции Франции с требованием убрать со своих карт 49 тюрем, заявила, что в скором времени устранит эту проблему. Об этом сказал представитель французского Минюста, передает BFM.

По его словам, в компании заявили, что все тюрьмы будут размыты на картах в декабре. Представитель Минюста добавил, что полный список скрытых объектов Google направит в министерство через 30 дней.

Запрос в Google на удаление тюрем был направлен министром юстиции Николь Беллубе. По ее мнению, ненормально, что в интернете можно найти подобные изображения. Всего на территории Франции 187 пенитенциарных учреждения. По французскому законодательству аэрофотосъемка таких объектов запрещена.