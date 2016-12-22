Минобороны Бельгии подаст в суд на Google из-за военных баз на картах

Министерство обороны Бельгии объявило о готовности подать в суд на Google из-за отказа размыть изображения военных объектов страны на картах Google Maps, сообщает бельгийское издание LaCapitale со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.
«Минобороны ранее обратилось в Google с просьбой размыть его объекты. Установив, что это не было сделано, министерство будет подавать исковое заявление», — заявила пресс-служба ведомства.
На картах Google можно найти четкие изображения базы бельгийских ВВС Кляйн-Брогель, где хранятся американские атомные бомбы, базу ВВС Флоренн в Арденнах, а также другие стратегические объекты, в том числе атомные электростанции и нефтяные объекты в порту Антверпена.
Кроме того, на картах Google хорошо видны штаб-квартира НАТО, бельгийский кризисный центр, где власти страны собираются для решения экстренных проблем, а также резиденции бельгийских королей — дворец Лакен в Брюсселе и Сьернон в провинции Намюр, отмечает LaCapitale.
Заинтересовать потенциальных преступников могут не только снимки правительственных и стратегических объектов, но и тюрем, указывает издание.