Министр юстиции Франции попросила Google убрать снимки тюрем на картах

Министр юстиции Франции ​Николь Беллубе попросила американскую компанию Google убрать с сервиса Google Maps снимки французских тюрем. Об этом она рассказала в эфире радиостанции RTL.

«Я написала в Google, чтобы попросить принять меры для удаления этих пенитенциарных учреждений, на данный момент это не дало никакого эффекта», — сказала министр.

Беллубе отметила, что считает ненормальным то, что в интернете можно найти изображения тюрем. Она добавила, что рассматривает вопрос о встрече с представителями компании, которые отвечают за снимки и карты.

Reuters сообщает, что представитель Google рассказал, что такие приложения, как Google Maps и Google Earth, используют изображения из внешних источников.

«Мы предоставили нашим поставщикам список чувствительных мест и попросили их как можно скорее принять необходимые меры, чтобы соответствовать закону», — сказал пресс-секретарь, добавив, что в список также включены атомные станции и военные базы.

​В конце сентября Минобороны Бельгии заявило о готовности подать в суд на Google за отказ размыть изображения военных объектов страны на онлайн-картах. На них можно найти изображения базы бельгийских Военно-воздушных сил (ВВС) Кляйн-Брогель, на которой располагаются американские атомные бомбы, штаб-квартиры НАТО и другие объекты.