Президента группы компаний «Компьюлинк» обвинили в растрате

Президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ, ранее арестованный по статье о мошенничестве, обвиняется в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщил представитель следствия во время заседания Тверского суда Москвы, передает «РИА Новости».

«Прошу суд приобщить постановление о привлечении Ляща в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата средств в особо крупном размере, совершенная группой лиц, по предварительному сговору с использованием служебного положения)», — сказал следователь, не уточнив, о какой сумме идет речь.

Суд также отложил рассмотрение жалобы защиты на арест Ляща до 10 октября из-за необходимости ознакомиться с новыми документами, приобщенными к его делу.

Лящ был задержан 19 сентября. В пресс-службе «Компьюлинка» рассказали, что сначала его пригласили для дачи показаний, но после задержали. 21 сентября суд арестовал его до 20 ноября.

Источники CNews сообщали, что задержание связано с его личными проектами в ИТ-сфере и не имеет отношения к работе компании «Компьюлинк». Однако, один из собеседников издания утверждал, что причиной задержания могут быть отношения возглавляемой Лящом компании и ВЭБа. В 2016 году банк вышел из учредителей кипрской компании Devenny Holdings, которая владела более 99% ООО «УК Компьюлинк групп».

В «Компьюлинк» заявили, что версия о задержании Ляща из-за контрактов с «Ростехом» не соответствует действительности. «ГК «Компьюлинк» не заключала договора и не реализовывала проекты для госкорпорации «Ростех», а также не имела контрактов с компаниями, упомянутыми в СМИ в контексте незаконного вывода средств из «Ростеха», — сообщили в компании. В пресс-службе «Ростеха» тогда заявили РБК, что воздерживаются от комментариев и ждут официальных заявлений от правоохранительных органов.