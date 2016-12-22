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Сотрудника самарской ГИБДД заподозрили в получении взятки тоннами щебня
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Сотрудника самарской ГИБДД заподозрили в получении взятки тоннами щебня
Общество, 16:38
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Сотрудника самарской ГИБДД заподозрили в получении взятки тоннами щебня

Начальник отделения дорожной инспекции самарской ГИБДД Алексей Тулин обвиняется в получении взятки в виде 36 т щебня за попустительство по службе. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Против него возбуждено дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК (взятка, сопряженная с вымогательством, в значительном размере). Следствие полагает, что Тулин в период с мая 2017 года по май 2018 года получил от начальника службы путей транспортного муниципального предприятия щебень за то, что не принимал мер против нарушений при ремонте трамвайных путей. Ему предъявлено соответствующее обвинение. Следствие не исключает причастности Тулина к другим аналогичным преступлениям.

В конце июня за получение взятки в виде стоматологического лечения на 500 тыс. руб. был задержан руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский. Позднее СК заподозрил его в получении взятки в виде мебели — дивана, комода и тахты — на сумму более 70 тыс. руб.

Теги: взятка , Самарская область , ГИБДД
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