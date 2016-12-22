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СК заподозрил новгородского чиновника в получении взятки мебелью
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СК заподозрил новгородского чиновника в получении взятки мебелью
Общество, 11:00
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СК заподозрил новгородского чиновника в получении взятки мебелью

Следственный комитет заподозрил руководителя управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолия Росоловского, арестованного за получение взятки в виде стоматологических услуг, в получении взятки мебелью. Об этом СК сообщил в своем канале в мессенджере «ТамТам».

По данным следствия, Росоловский получил за подписание санитарно-эпидемиологического заключения проекта защитной зоны полигона твердых бытовых отходов диван, комод и тахту на сумму более 70 тыс. руб. СК устанавливает дополнительные эпизоды взяток.

Новгородского чиновника задержали за взятку стоматологическими услугами
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В конце июня Росоловский был задержан за получение вознаграждения в виде стоматологического лечения на почти 500 тыс. руб. Чиновник получил взятку от директора компании за общее покровительство и попустительство на службе.

Росоловскому предъявили обвинения в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК). Суд арестовал его на два месяца, 7 августа арест продлен до 14 октября.

Теги: взятка , Новгородская область , мебель
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