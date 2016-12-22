Автодорожную часть Крымского моста подготовили к зиме

Подготовка к содержанию автодорожной части и подходов к нему в зимний период завершена, сообщается на сайте проекта «Крымский мост».

Отмечается, что служба эксплуатации полностью укомплектована необходимыми материалами и техникой. Дорожное полотно будет обрабатываться водно-солевым раствором, который будут распылять комбинированные дорожные машины. При снегопаде будет проводиться механическая очистка дорожного полотна.

Для приготовления раствора на базе есть запас в 330 т соли, еще около 30 т специальных добавок заготовлено на случай ухудшения погодных условий.

Ранее стало известно, что за первую неделю с момента запуска по Крымскому мосту грузового движения проехали 10 тыс. фур. Это составляет почти 15% от общего транспортного потока. Несмотря на открытие движения для грузовиков, бензовозы на мост пока не допускаются из-за неготовности инфраструктуры. Как уточнил источник РБК, это связано с тем, что не был достроен стационарный досмотровый комплекс. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, движение бензовозов по мосту должно начаться не менее, чем через два месяца.

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту было открыто 16 мая, грузовики пустили 1 октября. Предполагается, что железнодорожная часть моста будет открыта в 2019 году.