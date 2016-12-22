Украина отказалась от участия наблюдателей СНГ на выборах президента

Украина отказалась от присутствия наблюдателей Содружества Независимых Государств (СНГ) на выборах президента страны в 2019 году, заявил глава исполкома организации Сергей Лебедев, сообщает «РИА Новости».

По словам Лебедева, в исполком организации поступило официальное уведомление от Киева. «Украина отказывается от участия в наблюдении за выборами», — пояснил он.

Выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года.

Украина с 2014 года, после вхождения Крыма в состав России, взяла курс на выход из всех структур СНГ. В 2016 году МИД Украины был поднят вопрос о полном выходе страны из Содружества, хотя годом ранее подобный шаг был назван украинскими властями «несвоевременным». В мае 2018 года представители Украины были отозваны из уставных органов организации. В этом же месяце президент страны Петр Порошенко заявил, что Киев выйдет из заключенных в рамках СНГ договоров, мотивировав это тем, что они не соответствуют национальным интересам. В августе Украина закрыла свое представительство при уставных органах СНГ. Украина хотя и является страной-учредительницей СНГ, так и не ратифицировала ни протокол о создании, ни устав Содружества.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Киев результаты голосования не признает и считает полуостров временно оккупированной территорией.

