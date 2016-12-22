ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,66 65,74 EUR Нал. 76,62 75,59 USD Бирж. 66,15 -0,10 EUR Бирж. 76,01 -0,14 USD ЦБ. 66,18 -0,22 EUR ЦБ. 76,07 -0,14 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6581,70 -76,36 IMOEX 2442,51 -0,05% RTSI 1163,02 +0,31% Brent 85,05 +0,38% DJIA 26430,57 -0,24% Nasdaq 7739,73 +0,04%
Болгария подтвердила задержание подозреваемого в убийстве журналистки
Лента новостей
«Яндекс» назвал главные предпочтения россиян при заказе доставки еды 12:42, Бизнес «Зенит» изъял из продажи футболки с фамилией Кокорина 12:40, Общество У берегов Крыма сухогруз с украинским экипажем получил пробоину 12:34, Общество Пранкеры дозвонились Кокорину после серии нападений с его участием 12:27, Общество Кудрин предупредил о невыполнимости майского указа при расширении санкций 12:25, Экономика Как ученые спасают мир от киберхондрии и киберскупердяйства 12:25, Стиль Кудрин заявил о «ненаблюдаемых» показателях нацпроектов к майскому указу 12:17, Экономика Илья Ковальчук забросил первую шайбу в НХЛ за пять лет 12:13, Спорт Когда покупать биткоин: цена криптовалюты опустилась ниже $6,6 тыс. 12:08, Крипто Украина отказалась от участия наблюдателей СНГ на выборах президента 11:57, Политика Представитель Кокорина и Мамаева анонсировал их официальное заявление 11:31, Общество Болгария подтвердила задержание подозреваемого в убийстве журналистки 11:31, Общество В Гонконге запретили электронные сигареты 11:26, Бизнес В Подмосковье застрелили следователя по особо важным делам 11:13, Общество В «Сухом» объяснили инцидент с самолетом в Якутске «внешними факторами» 11:12, Общество Как онлайн-образование помогает компаниям найти идеальных работников 11:08, Партнерский материал МВД разоблачило миллиардное хищение на рынке Forex 11:06, Общество Число жертв взрыва в дагестанской спортшколе увеличилось до трех 11:01, Общество 5 направлений промышленного туризма в России 11:00, Партнерский материал Джека Ма снова признали богатейшим жителем Китая 10:58, Бизнес Мужчины на эмоциях: режиссер и актеры «Кислоты» превратились в эмодзи 10:57, Стиль Почему МВФ назвал криптовалюты угрозой мировой экономике 10:57, Крипто Разработчик пистолета на замену ПМ рассказал о его испытаниях 10:47, Общество Роспотребнадзор закрыл 63 ресторана «Суши WOK» в Москве 10:45, Общество Малыш на драйве. Тест-драйв седана Mercedes A-Class 10:22, Авто В «Ростехе» назвали воровством идею копировать российские пулеметы в США 10:17, Общество
Болгария подтвердила задержание подозреваемого в убийстве журналистки
Общество, 11:31
0
Болгария подтвердила задержание подозреваемого в убийстве журналистки

Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой был задержан в Германии, Болгария выдала европейский ордер на его арест. Об этом сообщает Novinite со ссылкой на главного прокурора Сотира Цацарова.

Он пояснил, что задержанного экстрадируют в Болгарию после разбирательства в немецком суде. Цацаров добавил, что в настоящий момент рассматриваются все версии случившегося, однако пока ничего не указывает на то, что убийство связано с профессиональной деятельностью. Как заявил глава МВД Болгарии Младен Маринов, подозреваемым оказался гражданин страны 1997 года рождения Северин Красимиров. Ранее он был судим за кражу цветных металлов.

Генпрокурор Болгарии прокомментировал убийство тележурналистки Мариновой
Общество

Ранее о задержании подозреваемого в убийстве журналистки сообщил телеканал Nova. По его данным, мужчину удалось вычислить по ДНК, которое на 100% совпало с образцами, обнаруженными на вещественных доказательствах. Об убийстве Мариновой стало известно 8 октября. Ее тело обнаружили в парке в Русе.
Теги: Убийство , Болгария
Главное
В Подмосковье застрелили следователя по особо важным делам Общество
Материалы по теме
В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Общество
Задержанного в связи с убийством болгарской журналистки румына отпустят Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter