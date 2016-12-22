Болгария подтвердила задержание подозреваемого в убийстве журналистки
Общество, 11:31
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Болгария подтвердила задержание подозреваемого в убийстве журналистки
Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой был задержан в Германии, Болгария выдала европейский ордер на его арест. Об этом сообщает Novinite со ссылкой на главного прокурора Сотира Цацарова.
Он пояснил, что задержанного экстрадируют в Болгарию после разбирательства в немецком суде. Цацаров добавил, что в настоящий момент рассматриваются все версии случившегося, однако пока ничего не указывает на то, что убийство связано с профессиональной деятельностью. Как заявил глава МВД Болгарии Младен Маринов, подозреваемым оказался гражданин страны 1997 года рождения Северин Красимиров. Ранее он был судим за кражу цветных металлов.сообщил телеканал Nova. По его данным, мужчину удалось вычислить по ДНК, которое на 100% совпало с образцами, обнаруженными на вещественных доказательствах. Об убийстве Мариновой стало известно 8 октября. Ее тело обнаружили в парке в Русе.