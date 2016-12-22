Болгария подтвердила задержание подозреваемого в убийстве журналистки

Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой был задержан в Германии, Болгария выдала европейский ордер на его арест. Об этом сообщает Novinite со ссылкой на главного прокурора Сотира Цацарова.

Он пояснил, что задержанного экстрадируют в Болгарию после разбирательства в немецком суде. Цацаров добавил, что в настоящий момент рассматриваются все версии случившегося, однако пока ничего не указывает на то, что убийство связано с профессиональной деятельностью. Как заявил глава МВД Болгарии Младен Маринов, подозреваемым оказался гражданин страны 1997 года рождения Северин Красимиров. Ранее он был судим за кражу цветных металлов.